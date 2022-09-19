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Количество погибших в результате урагана в Курске увеличилось

В Курске обнаружили второго погибшего в результате урагана, на него упало дерево
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Alexei Pavlishak / Reuters

Количество жертв урагана в Курсе увеличилось до двух. Об этом сообщила администрация Курской области в Telegram.

«Под упавшим деревом обнаружен еще один погибший», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего на момент публикации новости не приводится.

Ранее сообщалось о гибели студента в Курске из-за урагана. Как сообщил очевидец, порыв ветра снес крышу общежития Курского автотехнического колледжа, а осколки выбитых стекол попали в третьекурсника, который находился в комнате.

Кроме того, из-за удара стихии произошло массовое отключение электроэнергии. В результате без света остались 87 населенных пунктов в регионе.

В мае из-за ураганного ветра в Канаде погибли восемь человек. Почти все жертвы скончались под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась. Кроме того, сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества.

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Марина Совина
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