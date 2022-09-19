Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Появилась новая версия убийства наркополицейского в Забайкалье

Полицейский, найденный убитым в Забайкалье, мог погибнуть от пули охотника случайно

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейский, найденный застреленным в служебном автомобиле в Забайкалье, мог погибнуть случайно. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следствие проверяет новую версию гибели силовика от пули охотника.

18 сентября сообщалось, что в Акшинском районе Забайкальского крае было совершено нападение на двух сотрудников полиции: один убит, а его коллега ранен. Они отправились в командировку: один из Читы, второй — местный. В результате правоохранитель из Читы погиб от огнестрельного ранения в голову, его коллега был госпитализирован.

В совершении преступления подозреваются трое человек, которые скрылись на автомобиле УАЗ «Патриот». Машину разыскивают правоохранительные органы.

В МВД уточнили, что погибший был сотрудником управления по контролю за оборотом наркотиков управления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Донецке заявили о гибели 13 мирных жителей из-за обстрела ВСУ
Дизайнер iPod и iPhone раскритиковал сенсорные кнопки в автомобилях
Посла Белоруссии вызовут в МИД Молдавии после слов Лукашенко
Европейские туристы массово устремились пережидать зиму в Турции
Смерть Елизаветы II неожиданно повлияла на шотландских сепаратистов
Назван срок нового роста цен на газ в Европе
Китай ради безопасности посотрудничает с Россией
Ценам на газ предрекли падение
В российском регионе появились подпольные бойцовские клубы для подростков
Российский футболист принял решение выступать за сборную Грузии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.