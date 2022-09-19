Появилась новая версия убийства наркополицейского в Забайкалье

Полицейский, найденный убитым в Забайкалье, мог погибнуть от пули охотника случайно

Полицейский, найденный застреленным в служебном автомобиле в Забайкалье, мог погибнуть случайно. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следствие проверяет новую версию гибели силовика от пули охотника.

18 сентября сообщалось, что в Акшинском районе Забайкальского крае было совершено нападение на двух сотрудников полиции: один убит, а его коллега ранен. Они отправились в командировку: один из Читы, второй — местный. В результате правоохранитель из Читы погиб от огнестрельного ранения в голову, его коллега был госпитализирован.

В совершении преступления подозреваются трое человек, которые скрылись на автомобиле УАЗ «Патриот». Машину разыскивают правоохранительные органы.

В МВД уточнили, что погибший был сотрудником управления по контролю за оборотом наркотиков управления.