В Энергодаре сообщили об ударах ВСУ вблизи Запорожской АЭС

Глава Энергодара Волга заявил, что ВСУ наносят удары в непосредственной близости от ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по районам, которые находятся в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и тепловой электростанции (ТЭС), расположенной около нее. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости [от АЭС]. Вот буквально во время прямого эфира опять пришла информация, что начался обстрел береговой зоны. Ведется обстрел по расположенной в непосредственной близости тепловой электростанции. У нас здесь все находится очень близко. Атомная станция от тепловой находится на расстоянии километра», — утверждает Волга.

Ранее он подчеркнул, что украинские бойцы обстреливают Энергодар несколько суток подряд, несмотря на присутствие в городе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, дачный кооператив «Волна», расположенный неподалеку от Запорожской АЭС, практически полностью уничтожен артиллерией ВСУ.