Захарова вывела мораль из истории с королем Карлом III и протекшей ручкой

Захарова призвала ходить в британские органы со своей ручкой после истории с Карлом III

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала историю с королем Великобритании Карлом III и протекшей ручкой, из-за которой тот выругался и попал на видео. Она вывела мораль в своем Telegram из этой и похожей истории — «ходить в британские официальные органы со своей ручкой».

Она также рассказала, что на днях российские дипломаты в Лаосе ходили в местное посольство Великобритании, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. «Спустя час после посещения российскими коллегами дипмиссии Британии ее сотрудница связалась с нашим посольством и сообщила о пропаже ручки из книги соболезнований. Наши коллеги, заранее предполагая недоброе (видели страдания Карла III), ходили в британское посольство со своими письменными принадлежностями. И, как видно, не зря», — написала дипломат.

Захарова назвала трендом плохую ситуацию с ручками в Великобритании. «Мораль. Пойдете в британские официальные органы — берите свою ручку: и качество письма не пострадает, и ручка не пропадет», — добавила она.

Король Великобритании Карл III ранее разозлился из-за протекшей перьевой ручки, делая запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун. Сначала монарх написал не ту дату, уточнив у помощника, какой сегодня день. Затем он заметил, что ручка испачкала ему руку, и воскликнул: «О господи, ненавижу это».