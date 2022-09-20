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105-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию алкогольный напиток

CBC: 105-летняя Флорентина Джонстон назвала ром секретом своего долголетия

Фото: Blake Wisz / Unsplash

Жительница Канады отметила очередной день рождения и назвала любимый алкогольный напиток, поспособствовавший ее долголетию. Об этом сообщает CBC.

Флорентина Джонстон, проживающая в городе Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик, родилась 16 сентября 1917 года на острове Кейп-Бретон. В 17 лет она выучилась на стенографистку и устроилась работать в Нью-Брансуикский музей, где перепечатывала описания экспонатов.

Позже женщина работала в нефтяной компании, вышла замуж и стала матерью троих детей. Сейчас у пенсионерки пять внуков и десять правнуков. Секретом своего долголетия канадка поделилась с репортерами. «Выпейте стакан рома ночью, часа в четыре. Это лучше всех на свете таблеток!» — заявила 105-летняя долгожительница.

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Несмотря на преклонный возраст, Джонстон очень активна, обожает общаться с родными и друзьями и обязательно читает какой-нибудь детектив. «Один мужик как-то спросил меня, что я ищу, может быть, любовный роман? А я сказала: "Да ну тебя! Мне нужно убийство! Что-нибудь пострашнее!"» — посмеялась канадка.

Женщина много путешествовала: она несколько раз бывала в Европе и в течение 20 лет проводила каждое лето на Багамах, так что поздравить ее с очередным днем рождения звонили друзья со всего мира. «Будьте добры к людям, не считайте себя лучше других», — дала Джонстон совет молодым.

Ранее сообщалось, что 107-летняя жительница Ирландии назвала продукт, поспособствовавший ее долголетия. Агнес Томпсон из Белфаста считает, что прожила так долго благодаря любимому лакомству.

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Никита Савин
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