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107-летняя женщина назвала поспособствовавшее ее долголетию лакомство

107-летняя Агнес Томпсон назвала малиновое мороженое причиной своего долголетия

Фото: @ageuk

Долгожительница из Ирландии отметила очередной день рождения и назвала любимое лакомство, которое поспособствовало ее долгой и счастливой жизни. Об этом сообщает Meanwhile in Ireland.

107-летняя Агнес Томпсон из Белфаста отпраздновала знаменательную дату 2 сентября в окружении семьи и друзей. Женщина родилась в 1915 году и большую часть жизни проработала на фабриках, производящих сладости. В 1938 году она вышла замуж и стала матерью двоих сыновей.

Причины своего долголетия женщина назвала внучке Джин Хилл. Томпсон заявила, что прожила столько лет благодаря долгим прогулкам и малиновому мороженому. Хилл рассказала, что в молодости ее бабушка и дедушка часто гуляли вместе и проходили большие расстояния в пригородах, где еще не запустили общественный транспорт.

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К очередному дню рождения Томпсон получила поздравительные открытки от королевы Великобритании Елизаветы II и президента Ирландии Майкла Хиггинса, который также вручил женщине специальную медаль.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Миссури отпраздновала 101-й день рождения и назвала причину своего долголетия. Он считает, что дожила до столь преклонного возраста благодаря любимому газированному напитку.

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Никита Савин
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