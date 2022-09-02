Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

101-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию напиток

101-летняя Хуанита Лорейн По из США назвала кока-колу секретом своего долголетия

Фото: Ozark County Times

В США 101-летняя жительница штата Миссури отпраздновала очередной день рождения и назвала напиток, который поспособствовал ее долголетию. Об этом сообщает Ozark County Times.

Хуанита Лорейн По родилась 25 августа 1922 года в небольшом поселке Юдалл, округ Озарк. С детства она получила прозвище «Уаки», что на языке местных индейцев означает «сильная». Женщина вспоминает, что ее детство было суровым, а с такими вещами как водопровод и электричество она впервые познакомилась, когда в 15 лет отправилась в Канзас-Сити, чтобы работать няней.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

В 1944 году она вышла замуж и вместе с супругом завела свою ферму, на которой работала до 90 лет. Женщина считает, что главным секретом ее долголетия является любимый газированный напиток. «Кто-то не может прожить без кофе, а я без кока-колы», — заявила долгожительница.

Сейчас женщина проживает в доме престарелых Springfield Villa в городе Спрингфилд, куда перебралась в 2021 году после смерти единственной дочери. Поздравить По с праздником приехали многочисленные родственники и друзья.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница Шотландии поделилась секретом долголетия. Марджори Стюарт уверена, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В Запорожье объяснили стремление региона вернуться в Россию
В бундестаге призвали к демонтажу «Северного потока-2»
Пятерых мужчин наказали штрафами и арестами за участие в массовой драке
В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны
Пациентка погибла в ДТП с машиной скорой помощи
Индонезия призвала страны G20 вместе работать над энергобезопасностью
Предсказано будущее цен на новостройки
В России рассказали о применении «парадных» танков Украиной
101-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию напиток
В российском регионе отчим месяц избивал двухлетнюю падчерицу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.