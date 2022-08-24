105-летняя юбилярша назвала секретом долголетия рюмку любимого виски

Daily Record: 105-летняя Марджори Стюарт из Шотландии считает секретом долголетия виски

Марджори Стюарт из Шотландии, Великобритания, отметила свой 105-й день рождения и назвала секретом долголетия рюмку любимого виски. Об этом сообщает Daily Record.

Любимый алкогольный напиток долгожительницы — шотландский виски J&B, который она предпочитает выпивать во время просмотра спортивных передач по телевизору. Женщина считает, что именно алкоголь помогает ей оставаться активной и позитивно смотреть на мир.

Свой день рождения 105-летняя юбилярша провела в доме престарелых в шотландском районе Калдутел в кругу семьи и друзей. «В доме царила прекрасная атмосфера, и было так приятно отметить ее день рождения всем вместе на террасе в солнечную погоду! Моя мама живет прекрасной жизнью: она очень общительная и умеет интересно рассказывать разные истории», — говорит дочь именинницы Дейдра.

По словам управляющей дома престарелых, Стюарт продолжает жить полной жизнью, и ее умение добиваться поставленных целей помогает ей в этом.

Ранее сообщалось, что долгожительница из США отпраздновала очередной день рождения и назвала главными причинами своего долголетия позитивный настрой и активный образ жизни.