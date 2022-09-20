США призвали Иран прекратить «систематические преследования женщин»

Госсекретарь США Блинкен призвал Иран прекратить «систематические преследования женщин»

США призывают правительство Ирана прекратить «систематические преследования женщин» и разрешить проведение мирных протестов на фоне сообщений о смерти 22-летней Махсы Амини. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в своем Twitter.

«Махса Амини должна была быть сегодня жива. Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают. Мы призываем правительство Ирана остановить систематическое преследование женщин и разрешить мирные протесты», — написал Блинкен.

В свою очередь, представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что иранские женщины «не должны подвергаться задержаниям, не то что жестоким избиениям» за то, в какой одежде они ходят.

16 сентября в Иране скончалась Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм.