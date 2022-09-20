Армения заявила о готовности к урегулированию отношений с Азербайджаном

Глава МИД Армении Мирзоян заявил о готовности Еревана к урегулированию отношений с Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил о готовности Еревана к урегулированию отношений с Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД заявил, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении. Он отметил, что применение силы или угроза силой недопустимы.

Мирзоян считает, что должны быть задействованы международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации. Он отметил важность скорейшего решения гуманитарных вопросов, в том числе репатриации военнопленных.

Ранее в Нью-Йорке начались переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

12 сентября стало известно об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.

