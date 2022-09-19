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В США начались переговоры Армении и Азербайджана

В Нью-Йорке начались трехсторонние переговоры Блинкена, Мирзояна и Байрамова

Фото: Pool / Reuters

В Нью-Йорке начались переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сообщается в Telegram-канале армянского дипведомства.

Место встречи представителей трех стран анонсировал пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян. Ранее сообщалось, что трехсторонняя встреча Мирзоян — Блинкен — Байрамов состоится по инициативе американской стороны.

18 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Вашингтон другом Еревана в поддержке демократии и «противостоянии Турции» в вопросе Нагорного Карабаха.

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова раскритиковала данное заявление Пелоси, посчитав его предвзятым.

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Юлия Мискевич
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