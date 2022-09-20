Байден отказался от идеи исключить Россию из Совбеза ООН

Белый дом сообщил, что Байден не намерен выступать за исключение России из Совбеза ООН

Президент США Джо Байден не намерен выступать за исключение России из состава стран-участниц Совбеза ООН в ходе сессий Генеральной ассамблеи организации. Об отказе от подобной идеи сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке — в беседах с генеральным секретарем и другими», — рассказал он. Он добавил, что президент отказался затрагивать идею исключить Россию из Совбеза ООН на сессии Генассамблеи.

Ранее Салливан заявил, что Байден в ходе своего выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призовет мировое сообщество продолжать противостоять действиям России на Украине.