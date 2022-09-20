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Байден отказался от идеи исключить Россию из Совбеза ООН

Белый дом сообщил, что Байден не намерен выступать за исключение России из Совбеза ООН

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден не намерен выступать за исключение России из состава стран-участниц Совбеза ООН в ходе сессий Генеральной ассамблеи организации. Об отказе от подобной идеи сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке — в беседах с генеральным секретарем и другими», — рассказал он. Он добавил, что президент отказался затрагивать идею исключить Россию из Совбеза ООН на сессии Генассамблеи.

Ранее Салливан заявил, что Байден в ходе своего выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призовет мировое сообщество продолжать противостоять действиям России на Украине.

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Виктория Кондратьева
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