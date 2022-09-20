Стал известен заработок Усика за профессиональную карьеру

Александр Усик заработал за профессиональную карьеру 52 миллиона долларов

Украинский боксер Александр Усик заработал за профессиональную карьеру 52 миллиона долларов. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, два года назад состояние украинца оценивалось в четыре миллиона. После первого боя против Энтони Джошуа оно выросло до 17 миллионов. Второй поединок с британцем принес ему еще 35 миллионов.

Уточняется, что при подсчете учитывались только гарантированные выплаты Усику. В расчет не брались отчисления за рекламу и продажу трансляций.

Второй бой Усика и Джошуа прошел 21 августа и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов. Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них.