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Спорт

Стал известен заработок Усика за профессиональную карьеру

Александр Усик заработал за профессиональную карьеру 52 миллиона долларов

Фото: Александр Усик / РИА Новости

Украинский боксер Александр Усик заработал за профессиональную карьеру 52 миллиона долларов. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, два года назад состояние украинца оценивалось в четыре миллиона. После первого боя против Энтони Джошуа оно выросло до 17 миллионов. Второй поединок с британцем принес ему еще 35 миллионов.

Уточняется, что при подсчете учитывались только гарантированные выплаты Усику. В расчет не брались отчисления за рекламу и продажу трансляций.

Второй бой Усика и Джошуа прошел 21 августа и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов. Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них.

Алексей Гусев
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