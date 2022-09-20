Angewandte Chemie: впервые синтезированы искусственные эукариотические клетки

Исследовательская команда из Университета Радбуд в Нидерландах впервые смогла синтезировать искусственные эукариотические клетки, которые способны вступать в химические реакции. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie.

Основное отличие эукариотических клеток от прокариотических выражается в наличии мембраносвязанных органелл, например, митохондрий и аппарата Гольджи, в то время как хлоропласты содержатся в растениях и водорослях. Эукариоты также могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными, содержа в себе множество типов клеток, а прокариоты обычно одноклеточны.

Органеллы в эукариотах постоянно вступают в сложные химические реакции в небольших пространствах. В ходе исследования специалисты добавили каплю воды на поверхность, а затем сформировали вокруг нее полимерную клетку, которая имитировала функции эукариотических клеток. Затем ученые подсветили флуоресцентным светом получившуюся структуру, что позволило проследить деятельность органелл.

В апреле 2022 года сотрудники Калифорнийского университета выявили, что инфузории тетрахимены обладают необычным механизмом дыхания, используя кислород иначе, чем другие организмы.