Рассчитан риск появления болезней сердца при легком течении COVID-19

Nature Medicine: риск появления инсульта после COVID-19 увеличился на 52 процента

Команда специалистов из Вашингтонского университета рассчитала риск появления сердечных болезней в случае легкого течения COVID-19. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Прямое влияние коронавирусной инфекции было описано во множестве исследований. Новые выводы гласят, что переболевшие COVID-19 имеют повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений в будущем. Ученые провели анализ медицинских карт 150 тысяч человек. После они сравнили вероятность сердечных болезней у перенесших коронавирус с контрольной группой, в которую входили 10 миллионов человек.

Оказалось, что в промежутке от 30 дней до года после выздоровления риск появления инсульта был на 52 процента выше, сердечного приступа — на 63 процента, а сердечной недостаточности — на 72 процента. Кроме того, были получены данные о некоторой повышенной вероятности закупорки тромбов легких.

Это значит, что в течение одного года на каждую тысячу заболевших будет по пять дополнительных инсультов, по три сердечных приступа и по 12 случаев сердечной недостаточности. Причем риск развития проблем с сердцем и сосудами был даже у тех, кто перенес легкую форму инфекции. И он не ограничивался теми, кто и раньше страдал от сердечных заболеваний, он мог затронуть любого.

Однако ученые подчеркнули, что это было лишь обсервационное исследование. Но при внесении статистических коррективов они не смогли найти другого объяснения значительному увеличению рисков.