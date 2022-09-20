Разработана распознающая картинку в мозгу собак нейросеть

The Journal of Visualized Experiments: нейросеть распознала картинку в мозгу собак

Специалисты из Университета Эмори разработали нейросеть, которая позволяет распознать визуальную картинку, которую видит мозг собаки. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of Visualized Experiments.

В ходе исследования ученые надрессировали собак лежать в аппарате магнитно-резонансной томографии, с помощью чего удалось проследить их мозговую активность. Животным не давали никаких седативных препаратов, чтобы не искажать полученные данные. Подопытным показывали различные видео, в которых по сюжету бегали другие собаки, проезжали автомобили, пробегали кошки и пролетали птицы. Кроме того, исследователи проделали подобные эксперименты в состоянии бодрствования и сна. Подобные испытания также провели и на людях.

Полученные данные загрузили в нейросеть, которая определяла, что именно видят собака и человек на конкретном МРТ-снимке. Алгоритм научился точно (в 99 процентах случаев) идентифицировать визуальные картинки людей. У собак выявить объект в кадре не удалось, однако действие компьютер определял в 75-88 процентов случаев.

Авторы работы заключили, что мышление собак и людей имеют под собой совсем разную основу: мозг людей больше сосредоточен на объектах, а у собак — на действиях.