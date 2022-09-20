Названы побочные эффекты дробного питания

Центр «Здоровое питание»: дробное питание способствует набору веса

Дробное питание, вопреки устоявшемуся в обществе мнению, не помогает похудеть, а наоборот способствует набору веса, рассказал заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. «Ленте.ру» он также назвал другие побочные эффекты подобного режима питания.

Принцип дробного питания пришел из гастроэнтерологии. Когда желудочно-кишечный тракт работает неполноценно, пища должна поступать небольшими порциями, чтобы успеть ее переварить, пояснил эксперт.

Дробное питание начали использовать и для похудения. Суть диеты заключается в том, что при частых приемах пищи человек не успевает почувствовать голод и съедает за раз меньше Алексей Кабанов заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»

Сторонники дробного питания уверяют, что переваривание само по себе связано с энергозатратами, и пять приемов пищи по 300 килокалорий требует больше энергии, чем три приема по 500 килокалорий, и за счет этого происходит потеря веса, рассказал Кабанов.

Однако, по его словам, наука такую точку зрения не поддерживает. Если питаться по режиму, то к моменту завтрака, обеда или ужина вырабатываются все необходимые ферменты, а в остальное время пищеварительный тракт отдыхает, считает он.

Частое дробное питание — это лишняя нагрузка на печень и поджелудочную железу, предупредил собеседник «Ленты.ру». Что же касается дополнительных энергозатрат на переваривание пищи, то они настолько малы, что с точки зрения похудания их смело можно игнорировать.

Поэтому даже пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями, когда проходит острая стадия болезни, врач переводит обратно на трехразовое питание, отметил Кабанов. А больным с метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью дробное питание строго противопоказано: оно может резко ухудшить их состояние.

«Дробное питание стимулирует постоянную выработку инсулина, а он в свою очередь блокирует липолиз — процесс сжигания жира. Другими словами, желая похудеть с помощью дробного питания можно добиться ровно обратного: остановить сжигание жира в организме», — подвел итог эксперт.

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