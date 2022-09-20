Эндокринолог оценила вред яичных желтков

Эндокринолог Мария Калошина назвала несостоятельным миф о вреде яичных желтков

Миф о вреде яичных желтков является несостоятельным, рассказала эндокринолог Мария Калошина. В интервью News.ru она оценила вред и пользу яиц.

Эндокринолог рассказала, что заблуждение о вреде желтков может быть связано с популярностью яичницы с беконом. Ингредиенты этого популярного блюда на самом деле содержат вредные насыщенные жирные кислоты, добавила врач. Однако желтки сами по себе несут пользу организму благодаря жирным кислотам, витаминам A, D, E и лецитину.

По словам Калошиной, в готовой мясной продукции содержится куда больше «вредного» холестерина, чем в желтках, поэтому добавлять бекон в яичницу не стоит. Также следует воздержаться от жарки яиц, лучше готовить омлет на пару. Если нет сил отказаться от яичницы, то готовить ее нужно без масла на антипригарной сковороде.

В день можно съедать не более двух-трех яиц, добавила эндокринолог. Также она посоветовала есть больше орехов, авокадо, молочных продуктов и рыбы, так как эти продукты содержат полезные полиненасыщенные кислоты.

Ранее эндокринолог Наталья Фадихан назвала безопасную дневную норму сахара. Она отметила, что в сутки без вреда для здоровья можно съедать всего две чайные ложки сахара.

