Врач назвала безопасную дневную норму сахара

Эндокринолог Фадихан рассказала, что в день можно съедать не более 50 граммов сахара

В день можно съедать не более 25-50 граммов сахара, рассказала эндокринолог Наталья Фадихан со ссылкой на рекомендации ВОЗ. Безопасную дневную норму сахара она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач сразу же обратила внимание, что понятие нормы условно. Например, детей, быстро сжигающих калории, можно баловать полезными сладостями, а по мере взросления нормы потребления сахара необходимо снижать.

«На замену простым углеводам должны приходить сложные, чтобы они дольше усваивались и поддерживали уровень глюкозы в крови на стабильном уровне», — прокомментировала Фадихан.

По ее словам, в сутки рекомендуется употреблять не более 50 граммов сахара, столько содержится в двух чайных ложках без горки или в минералке объемом пол-литра. Если человек ведет малоподвижный образ жизни, то его норма сахара должна быть в три раза меньше.

В Американской Кардиологической Ассоциации (American Heart Association) высчитали, что добавленный сахар в различных продуктах должен составлять не более 10 процентов от суточного количества калорий, рассказала эндокринолог. Например, мужчине зрелого возраста при суточной калорийности в 2000 ккал сахар должен составлять не более 200 ккал. А в 100 граммах белого сахара содержится 387 ккал.

Ранее эндокринолог Екатерина Кривцова назвала основные причины появления целлюлита. Она отметила, что он образуется из-за перехода от голодания к перееданию и низкой физической активности.