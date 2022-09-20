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Финляндия предложила ЕС ввести туристические санкции против России

Финляндия призвала ЕС аннулировать визы въезжающим в страны Шенгенской зоны россиянам
СюжетВизы в Европу:
Финляндия

Финляндия. Фото: Sasha Matveeva / Unsplash

Финляндия предложила Европейскому союзу (ЕС) включить запрет на выдачу туристических виз в список антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России», — заявили в финском МИД.

Финляндия также попросила ЕС выдать рекомендацию странам Шенгенской зоны, чтобы они признавали недействительными либо аннулировали визы въезжающих россиян.

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«Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе, другие государства-члены могут на основании этого препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут», — уточнили в МИД Финляндии.

Ранее канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти посоветовал кабмину страны не просто ввести запрет на въезд россиян, но и создать соответствующее национальное законодательство. По его мнению, нужно сформировать собственную законодательную базу о санкциях, которая ограничила бы и въезд россиян.

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Николай Чигасов
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