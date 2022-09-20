Врач рассказала об опасности малинового варенья при лечении простуды

Врач Демьяновская: малиновое варенье и отвары не лечат от простуды

Домашние отвары и чай с лимоном не являются полноценными средствами лечения простуды, а выступают лишь как дополнение к терапии, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярные мифы о народных средствах и добавила, что малиновое варенье может представлять опасность для больных диабетом.

Врач обратила внимание на то, что традиционно используемые при лечении ряда заболеваний народные средства не относятся к лекарственным, но содержат эффективные активные компоненты. Так, отвар шиповника за счет высокого содержания витаминов С и Р, органических кислот, пектиновых веществ и других биологически активных соединений оказывает общетонизирующее действие. Свежий лимон содержит большое количество аскорбиновой кислоты, эфирных масел, биофлавоноиды и антиоксиданты, необходимые для поддержания защитных функций организма.

Однако, по словам врача, содержание активных веществ в этих продуктах неизмеримо. Нельзя с точностью сказать какое их количество получает человек, добавив, например, лимон в чай.

Также Демьяновская напомнила об ответственности за самолечение: используя домашние средства, следует адекватно оценивать степень риска своего состояния и учитывать ряд ограничений.

Кислые напитки противопоказаны при наличии кислотозависимых заболеваний ЖКТ, а отвары на основе растительных компонентов следует с осторожностью применять при наличии аллергии. Лучше согласовать их применение с лечащим врачом Екатерина Демьяновская врач

Травяные отвары и морсы можно употреблять в умеренных количествах для восстановления водного баланса, то есть в качестве приятного дополнения к основной лекарственной терапии, назначенной врачом, отметила собеседница «Ленты.ру».

Аналогичная ситуация прослеживается и с малиновым вареньем, отметила Демьяновская. Раньше оно считалось чуть ли не панацеей от простудных заболеваний за счет ярко выраженного потогонного действия при употреблении с горячим чаем.

Свежие ягоды малины содержат много полезных веществ и витаминов, но в процессе приготовления высокая температура их разрушает

Наличие сахара в продукте способно ухудшить состояние среды кишечника: из-за бактерий, которые любят сладкое, разрастается патогенная флора, что не идет на пользу иммунитету, предупредила врач. Людям, страдающим сахарным диабетом или ожирением, малиновое варенье также следует употреблять с большой осторожностью.

«Большинство заболеваний даже в легких формах все-таки требуют именно медикаментозного вмешательства, поэтому в отношении терапии лекарственными препаратами и домашними средствами уместно правило "не вместо, а вместе", и только с учетом возможных взаимодействий и особенностей состояния здоровья организма», — подвела итог Демьяновская.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему именно осенью происходит всплеск заболеваемости ОРВИ. Он отметил, что вирусы лучше выживают при низкой температуре.