Врач назвала неочевидные симптомы заражения глистами у взрослых и детей

Гастроэнтеролог Светлана Ужевко: заложенность носа может быть симптомом заражения глистами

Заражение глистами может протекать бессимптомно или маскироваться под ОРВИ, проявляясь небольшим повышением температуры, слабостью или заложенностью носа, предупредила врач-гастроэнтеролог, педиатр «Инвитро-ЮГ» Светлана Ужевко. Она назвала неочевидные признаки гельминтоза в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

По ее словам, симптомы заражения могут быть разными: на это влияет тип паразита, стадия заболевания и особенности организма. «При аскаридозе на третий-седьмой день заражения может быть кашель, заложенность носа, умеренное повышение температуры. И, конечно, часто предполагается, что это ОРВИ», — привела пример врач. У детей, склонных к атопическому дерматиту, аскаридоз может сопровождаться сыпью и зудом, особенно, если ребенок поест сладкую и богатую углеводами пищу, продолжила она.

Ужевко добавила, что диагностировать паразитоз — нетривиальная задача. Пациенты, как дети, так и взрослые, могут не подозревать о заражении и обратиться к врачу с жалобами на повышенную утомляемость, слабость, плохой аппетит и проблемы со сном. Основной способ диагностики — анализ кала на гельминтов и паразиты, однако стоит понимать, что яйца и личинки глистов образуются не ежедневно, поэтому чтобы подтвердить диагноз, анализ часто приходится пересдавать два-три раза.

Все остальные исследования дают лишь косвенные показатели: в общем анализе крови низкий гемоглобин и т.д. ИФА (иммуноферментный анализ) на паразитов может быть отрицательным в начале заболевания и ложно положительным после выздоровления. Светлана Ужевко Врач-гастроэнтеролог, педиатр «Инвитро-ЮГ»

Гастроэнтеролог призвала соблюдать базовые правила гигиены, чтобы избежать заражения: мыть руки перед едой, по возращению домой и после похода в туалет, не есть немытые овощи и фрукты, отказаться от привычки грызть ногти, ручки и другие предметы.

Ранее педиатр Ольга Гофман рассказала, что профилактику заражения паразитами можно проводить с помощью растительных препаратов, главное, чтобы у ребенка не было на них аллергии. По ее словам, это может быть черный орех, девясил, пижма, чеснок.