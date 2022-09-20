Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российская «Хаска-10» оказалась почти готовой

«Калашников»: готовность судна на воздушной подушке «Хаска-10» составляет 97 процентов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российское опытное судно на воздушной подушке «Хаска-10» оказалось почти готовым. Об этом ТАСС рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, в настоящее время готовность судна составляет 97 процентов.

«Завершаются работы по электромонтажу, выполняется пуско-наладка оборудования и производится подготовка к спуску судна на воду. Параллельно ведутся переговоры по опытной эксплуатации судна после завершения ОКР (опытно-конструкторских работ — прим. «Ленты.ру»)», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Лушников добавил, что сейчас прорабатываются вопросы выхода на серийное производство и финансирование этого изделия. Президент концерна отметил, что интерес к разработке проявляют «Газпром» и «Росатом».

В январе гендиректор «Рыбинской верфи» (входит в группу компаний «Калашников») Сергей Антонов сообщил, что Военно-морской флот России заинтересовался судном на воздушной подушке «Хаска-10».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о результатах предстоящих референдумов в Донбассе
Звезда «Сумерек» Эшли Грин родила первенца
Белорусская компания захотела продавать в России китайские электрокары
Сотрудники кафе подали в суд на передумавшего оставлять чаевые клиента
В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы
Названа цена самой дорогой квартиры в Москве
Оценена возможность обвала цен на жилье в России
Стало известно о состоянии отравившихся газом в кафе в Дербенте россиян
Появились данные об уничтожении укреплений ВСУ в Майорске
Кадыров заявил об уничтожении спецназом «Ахмат» 200 солдат ВСУ за день
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.