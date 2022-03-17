Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Калашников» представит в Санкт-Петербурге десантный катер

Группа компаний «Калашников» покажет катер и беспилотники на выставке в Санкт-Петербурге

Фото: kalashnikov.media

Группа компаний (ГК) «Калашников» представит макет десантного катера БК-16Э и беспилотники на выставке «Экспотехностраж-2022» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Калашникове» сообщили, что на выставке продемонстрируют макеты катера БК-16Э и скоростной лодки БК-10. Также на стенде покажут гражданские беспилотники, разработанные компанией Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников»).

БК-16Э является экспортной модификацией катера БК-16, который разработали в интересах Росгвардии. Катер позволяет осуществлять высадку подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье. БК-16 может действовать в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах в любое время суток. Максимальная скорость катера составляет 83 километра в час.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля

Также на стенде «Калашникова» покажут модернизированные винтовки СВДМ, карабин АКВ-521 и пистолет ПЛК.

В январе гендиректор «Рыбинской верфи» (также входит в ГК «Калашников») Сергей Антонов сообщил, что Военно-морской флот заинтересовался судном на воздушной подушке «Хаска-10».

В октябре 2021 в ГК «Калашников» сообщили о завершении испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Новое оружие заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Политтехнолог рассказал о возможных форматах нейтрального статуса для Украины
В Шереметьево отказались от масочного режима
Назван лауреат аналога Нобелевской премии в архитектуре
Ученица Плющенко рассказала о строгих тренировках у Тутберидзе
Прима-балерина Смирнова покинула Большой театр и уехала из России
В России госпитализировали 5008 пациентов с коронавирусом
Сотрудницу российского банка отправили в колонию за хищение миллионов у клиентов
Врач-диетолог назвала признаки повышенного уровня сахара в крови
«Калашников» представит в Санкт-Петербурге десантный катер
США раздали нефть из стратегического резерва
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.