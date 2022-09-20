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Исследован процесс изменения льдов Антарктики

Nature: выявлена прямая корреляция между температурой моря и слоями пород Антарктики

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крус исследовали процесс формирования льдов Восточной Антарктики в течение 100 тысяч лет в результате климатических изменений. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования специалисты изучили пробы горных пород Восточно-Антарктического ледяного щита. Они состоят из слоев опала и кальцита, которые сформировались в виде минеральных отложений ледяного покрова, регистрируя изменения в движениях подледной жидкости. Анализ выявил, что между слоями и данными о температуре поверхности моря есть практически прямая корреляция. Опал образовывался в холодные периоды, а кальцит — в теплые. Полученные результаты отражают чувствительность антарктического ледяного щита к небольшим и кратковременным колебаниям климата.

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Также эта информация позволяет улучшить существующие методы прогнозирования повышения уровня моря при увеличении общепланетарной температуры.

В августе 2022 года сотрудники Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии заявили, что разрушение ледников Антарктики идет быстрее, чем считалось ранее.

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Елена Апазиди
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