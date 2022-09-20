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За застрявшими в Иране российскими туристами отправили самолет

TourDom: за застрявшими в Тегеране россиянами вылетел запасной борт авиакомпании Conviasa

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Венесуэльская авиакомпания Conviasa отправила за россиянами, которые более суток находятся в Тегеране из-за поломки самолета, запасной борт А340-300. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на туроператора «Интурист».

По данным издания, застрявшие в Иране российские туристы, как и планировалось, смогут вылететь в Каракас и далее отправиться на остров Маргарита уже в ночь с 20 на 21 сентября.

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Отмечается, что к вопросу размещения путешественников в гостиницах подключились лично глава Ростуризма Зарина Догузова и представители МИД России. Россиянам оформили временное разрешение на въезд в Иран, разместили в отелях Rexan and Remis и обеспечили всем необходимым.

Ранее сообщалось, что около сотни российских путешественников застряли в Иране из-за поломки самолета.

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Фариза Бацазова
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