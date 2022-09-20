Журналисты объяснили обнаружение захоронений в Изюме

Журналисты РИА Новости опубликовали фотографии, реагируя на информацию о «казнях» в Изюме

Журналисты РИА Новости ответили на выдвинутые Киевом обвинения в проведении массовых казней в районе города Изюма, опубликовав в Telegram-канале фотографии и видео, запечатлевшие тела украинских военных, погибших в ходе боев с Вооруженными силами (ВС) России.

В агентстве объяснили обнаружение захоронений в Изюме, уточнив, что опубликованные снимки и видео датируются маем этого года. Находившийся в этих краях в марте и апреле корреспондент агентства заявил, что в то время в деревнях Бражковка и Сулиговка под Изюмом шли ожесточенные бои и населенные пункты постоянно переходили из рук в руки, пока российские военные не установили над деревнями полный контроль.

Один из местных жителей, чье имя не приводится, в беседе с агентством вспомнил, что в указанный период оставшиеся в этих краях тела украинских военных начали собирать и свозить в местный морг. Личности некоторых погибших удалось установить, эту информацию передали украинской стороне, однако, как сказал местный житель, «украинское командование, к сожалению, отказалось забирать тела своих военнослужащих», поэтому их захоронили на кладбище под Изюмом.

В материале агентства отмечается, что именно эти тела и нашли украинские войска, когда им удалось вернуть контроль над Изюмом.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил Киев в попытке повторить сценарий Бучи в Изюме. По его мнению, о подобных намерениях украинских властей свидетельствуют их спекуляции об обнаружении в Изюме массового захоронения.

В апреле власти Украины, а также ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирных жителей Бучи. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, после того, как подразделения Вооруженных сил России покинули населенный пункт.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, назвало провокацией обвинения со стороны Киева и обратило внимание на то, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после приезда туда Службы безопасности Украины (СБУ) и украинского телевидения.