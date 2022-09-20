В Китае высказались о поддержке Путиным КНР по вопросу Тайваня

Профессор Чжикай: китайский народ благодарен Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня

Профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай рассказал об отношении китайского народа к президенту России Владимиру Путину после его открытой поддержки КНР по вопросу Тайваня. Его слова приводит РИА Новости.

«Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», — отметил профессор.

Чжикай напомнил, что российский лидер продемонстрировал свою позицию в момент, когда Вашингтон продвигал свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», чем вызвал еще больше уважения у китайских граждан.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил украинский кризис и обстановку на Тайване. Встреча двух лидеров прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин отметил, что Москва осуждает провокации США и сателлитов в тайваньском проливе. Также российский президент отметил сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису.