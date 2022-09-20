Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае высказались о поддержке Путиным КНР по вопросу Тайваня

Профессор Чжикай: китайский народ благодарен Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай рассказал об отношении китайского народа к президенту России Владимиру Путину после его открытой поддержки КНР по вопросу Тайваня. Его слова приводит РИА Новости.

«Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», — отметил профессор.

Чжикай напомнил, что российский лидер продемонстрировал свою позицию в момент, когда Вашингтон продвигал свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», чем вызвал еще больше уважения у китайских граждан.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил украинский кризис и обстановку на Тайване. Встреча двух лидеров прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин отметил, что Москва осуждает провокации США и сателлитов в тайваньском проливе. Также российский президент отметил сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму
В Киргизии оценили разрушения из-за конфликта с Таджикистаном
Венгрия призвала ЕС не вводить санкции против России из-за энергокризиса
Стало известно о сотрудничестве офицера США с главой Николаевской области
Названы сроки перестройки российской экономики
Россиянка устала от пьющего сына и зарезала его
Минобороны показало работу российских бомбардировщиков Су-34 на Украине
В Москве нашли выбросившую новорожденного ребенка женщину
Рост ввоза автомобилей из Южной Кореи в Россию замедлился
Канал «Россия 1» анонсировал новое шоу с Малаховым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.