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Российский «Корнет» научат «двойному пуску»

«Ростех»: для ПТРК «Корнет» разработают алгоритм «двойного пуска»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» научат «двойному пуску». Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, для этого разрабатывается «алгоритм работы, позволяющий преодолевать современные средства активной защиты». «Он предусматривает одновременный пуск по цели двух противотанковых управляемых ракет с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты цели на новую угрозу», — сказал руководитель.

Оздоев добавил, что «новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний».

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В августе «Ростех» сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) поставил Минобороны России прицелы для ПТРК «Корнет».

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Иван Потапов
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