Левандовски сыграет в капитанской повязке в цветах флага Украины на ЧМ

Футболист Левандовски сыграет в капитанской повязке в цветах флага Украины на ЧМ-2022

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски сыграет в капитанской повязке в цветах флага Украины в матче чемпионата мира 2022 года. Об этом футболист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Спортсмен рассказал, что повязку ему подарил бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко, и назвал честью возможность носить ее. «Спасибо, Андрей. Было приятно встретиться!» — написал форвард, прикрепив фотографию с украинцем.

Cборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 после того, как команда России была дисквалифицирована Международной федерацией футбола (ФИФА). До того как ФИФА озвучила решение, команды Польши, Чехии и Швеции отказались играть с российскими футболистами из-за сложной политической обстановки.

В результате сборная Польши обыграла шведов в стыках и вышла на мундиаль. В Катаре команда сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.