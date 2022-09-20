Возможность России перенаправить газ из Европы в Иран оценили

Эксперт Надоршин назвал невозможным перенаправить российский газ из Европы в Иран

Достигнутые на днях договоренности о продаже российского газа в Иран не смогут заменить традиционные поставки в Европу в силу незначительности объемов, кроме того, вызывают вопросы сроки и сама возможность таких поставок. Об этом в комментарии News.ru заявил главный экономист «ПФ Капитал», экс-советник министра экономики Евгений Надоршин.

Таким образом он оценил сообщения иранских СМИ о планах Тегерана ежесуточно закупать в России девять миллионов кубометров газа по трубе, идущей из Азербайджана, и еще 6,5 миллиона кубометров через поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Надоршин заметил, что в год такие масштабы дадут всего 5,5 миллиарда кубометров — это 10 процентов от поставок по «Северному потоку» и всего 3 процента от прежних контрактов с европейскими странами. В 2020 году «Газпром» поставил в Европу 174,9 миллиарда кубометров, а в 2021-м — около 180 миллиардов.

«Поставки 5,5 миллиарда кубических метров газа — это очень мало», — констатировал эксперт, добавив, что ему неизвестно о наличии физической возможности прокачивать газ через Азербайджан. Если такая инфраструктура не сохранилась с советских времен, то на ее создание потребуется несколько лет. Впрочем, в сообщениях СМИ не фигурировали сроки начала действия контракта.

Также Надоршин заметил, что в Иран газ пойдет значительно дешевле, чем в Европу, поскольку Исламская Республика обладает своими запасами газа, а СПГ ей нужен для перепродажи в другие страны.

Ранее заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков указал, что выгода от сделки носит скорее политический, чем экономический характер. Он полагает, что Москва с помощью контакта хочет добиться расположения Ирана.

Искать новые страны для экспорта газа России приходится на фоне конфликта с западными странами, связанного с вводом российских войск на территорию Украины. На этом фоне Евросоюз ускорил отказ от российских энергоносителей и готовится пройти зимний период при полной остановке поставок.