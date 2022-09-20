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Названа выгода газовой сделки России и Ирана

Аналитик Рыков назвал газовую сделку России и Ирана политически выгодной

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Выгода от заключения сделки на поставки российского газа Ирану больше политическая, чем экономическая. Так Москва и Тегеран в очередной раз обозначили укрепление двустороннего сотрудничества, считает заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал такой договор техническим.

Финансовая выгода

По мнению специалиста, поставки девяти миллионов кубометров газа ежедневно слабо повлияют на рост доходов России от продажи энергоресурсов.

«Это где-то три миллиарда поставок в год, а для сравнения страны Евросоюза (ЕС) в 2019 году получили 150 миллиардов. Это очень небольшая часть. Кроме того, Иран — это крупнейшая страна по запасам газа», — отметил он.

Такое соглашение необходимо, чтобы политически обозначить расширение сотрудничества стран, поскольку сам Тегеран в газе не нуждается, утверждает Юрий Рыков.

Я думаю, это чисто технический момент. Это знак более тесного сотрудничества с Ираном

Юрий Рыковзаведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Новые покупатели

Крупномасштабные поставки газа вместо европейских стран могут пойти в Индию и Китай, считает аналитик. Основной вопрос заключается в сроках.

«С любыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона можно заключить такого типа контракты, весь вопрос в инфраструктуре. Поскольку вся инфраструктура была направлена в Европу в основном, то тяжело будет организовать достаточно быстро поставки по трубопроводам. А мощности сжиженного природного газа (СПГ) у нас пока ограничены», — рассказал Юрий Рыков.

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Если Европа полностью прекратит закупать российское голубое топливо, то на большую его часть все же будет спрос, уверен специалист.

«Если ориентироваться на наихудший сценарий, что поставки газа в Европу прекратятся, то больше 100 миллиардов кубометров газа надо куда-то пристраивать. Если реализуются проект "Сила Сибири-2" и в полную силу заработает проект "Сила Сибири", то там порядка 80 миллиардов уйдет. Остальное можно добрать с помощью СПГ. На первый взгляд, замещение покупателей вполне возможно. Другое дело, сколько это будет стоить и сроки, это вопрос не очень ясный», — заключил он.

Соглашение между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией предусматривает стратегическое сотрудничество двух стран на 40 миллиардов долларов для разработки месторождений Ирана, реализации СПГ-проектов и строительства магистральных газопроводов.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны стали постепенно отказываться от российского газа. В Москве неоднократно заявляли, что в таком случае поставки энергоресурсов будут переориентированы на другие рынки.

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Варвара Кошечкина
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