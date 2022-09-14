Кремль напомнил о существовании альтернатив Европе по поставкам газа

Пресс-секретарь Песков: в мире много регионов, где будет востребован газ из России

В Кремле отреагировали на заявление о том, что без Европы Россия будет сжигать свой газ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помимо европейских стран в мире есть еще много регионов, где будут востребованы поставки российских энергоресурсов. Его слова приводит РБК.

«Европа не единственный потребитель пригодного газа и не единственный континент, которые нуждается в газе», — напомнил он и добавил, что есть регионы, которые развиваются куда более быстрыми темпами. «В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — добавил Песков, но не уточнил, какие именно страны он имеет в виду.

При этом, «Газпром» еще с июня вынужден сжигать часть газа, не дошедшего до Европы через «Северный поток», а также использовать инфраструктуру «Северного потока-2» для газификации Ленинградской области, хотя такое количество газа региону не требуется.

Цены на газ в Европе выросли многократно по сравнению с уровнем до пандемии, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в свою очередь признала, что вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса невозможно и способа сделать это не существует.