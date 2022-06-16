Мощности «Северного потока-2» перенаправили на северо-запад России

Мощности ветки «Северного потока-2» переориентированы на снабжение газом северо-запада РФ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мощности одной ветки газопровода «Северный поток-2» переориентированы на снабжение газом северо-западной части России. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что губернаторы СЗФО отметили возможность вести газификацию еще более высокими темпами. При этом о планах Газпрома найти проекту новое применение стало известно еще в начале мая. Применение им газовый гигант решил найти в связи с тем, что газопровод, который должен был использоваться для экспорта газа в Германию, не эксплуатируется. В компании уточнили, что, если немецкая сторона все же примет решение о вводе проекта в эксплуатацию, в работу смогут включить только одну нитку с полной загрузкой.

Миллер утверждает, что проект готов к запуску в любой момент. «"Северный поток-2" находится под давлением, и газ можно начать поставлять хоть сейчас», — отметил он. Миллер добавил, что за высокие цены на газ «огромное спасибо» надо сказать европейским регуляторам.

«Северный поток-2» был заморожен в феврале, несмотря на окончание строительства. В конце марта стало известно, что компания — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии. В начале апреля о возможности закрытия сообщила и компания Gas for Europe — германская «дочка» оператора «Северного потока-2».

В мае официальный представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн объявила, что «Северный поток-2» «фактически умер». Как говорил зампредседателя правительства России Александр Новак, в ближайшее время «Северный поток-2» вряд ли будет запущен из-за политических причин. Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесперспективными надежды на запуск «Северного потока-2» в нынешних условиях. При этом он добавил, что инфраструктура газопровода готова и в рабочем состоянии некоторое время «пролежит на дне моря».