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В Кремле оценили возможность запуска «Северного потока-2»

Пресс-секретарь Песков заявил о бесперспективных надеждах на запуск «Северного потока-2»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал бесперспективными надежды на запуск «Северного потока-2» в нынешних условиях. Слова официального представителя Кремля передает ТАСС.

«В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на это (запуск «Северного потока-2» — прим. «Ленты.ру»), учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, прежде всего, наверное, Германии», — заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что инфраструктура газопровода готова, и она в рабочем состоянии некоторое время «пролежит на дне моря».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал США единственным победителем от заморозки «Северного потока-2». По его словам, нынешняя ситуация позволила Вашингтону навязывать свой дорогой сжиженный природный газ странам Европы и сделать их еще более зависимыми от США.

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Варвара Кошечкина
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