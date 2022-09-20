В России перестали закупать новые суда

«Ведомости»: российский бизнес перестал заказывать новые суда

Российский бизнес перестал размещать заказы на новый торговый и пассажирский флот — с января по сентябрь 2022 года количество новых лизинговых контрактов по морским и речным гражданским судам уменьшилось в денежном выражении почти в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Тенденцию подтверждают данные «Эксперт РА», на которые ссылается издание: за половину текущего года объем рынка лизинга в деньгах в годовом выражении сократился на 94 процента, с 65 до 4 миллиардов рублей. Кроме того, портфель заказов у крупнейшего российского лизингодателя, Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), снизился почти на 40 процентов, с 487,4 до 298 миллиардов рублей. Один из источников издания в лизинговой компании отметил, что почти все гражданские суда в стране строились по лизинговым контрактам.

Сделки по закупке судов в аренду заключались только в первые полтора месяца текущего года, после чего прекратились, сообщил гендиректор «Газпромбанк лизинга» Максим Калинкин. Он объяснил это западными санкциями, которые запретили иностранным производителям поставлять продукцию российским лизингодателям, из-за чего возник дефицит комплектующих, а европейские порты перестали обслуживать суда из России. Проблемы в отрасли связаны также с отсутствием бюджетного финансирования льготного лизинга в 2022 году, рассказал источник в лизинговой компании.

По его информации, в случае отсутствия новых заказов в программе импортозамещения в отрасли нет смысла. «В таких условиях масштабная программа по обновлению устаревшего флота не будет реализована», — заявил он. Еще в прошлом году почти у половины российских речных судов были критически превышены нормативные сроки эксплуатации, оценили в аналитическом агентстве Infoline. При этом морской флот страны является более молодым: в среднем 27,5 года (морские суда под российским флагом) против 37 лет (речные суда). По прогнозу агентства, до 2030 года в России потребность только в речном грузовом флоте составит от 600 до 4000 судов.

О росте спроса на суда в стране ранее говорил статс-секретарь, замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, потребности России в строительстве новых судов до 2035 года выросли до полутора тысяч единиц.