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Изучена связь между хронотипом и риском болезней сердца

Experimental Physiology: изучена связь между хронотипом и риском болезней сердца и диабета

Фото: Giulia Bertelli / Unsplash

Ученые из Университета Ратгерса изучили связь между хронотипом человека и риском развития болезней сердца, а также диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Experimental Physiology.

В ходе работы специалисты разделили 51 участника на две группы: на «сов», которые привыкли поздно ложиться спать и поздно вставать, и «жаворонков», которые отходят ко сну в раннее время. За испытуемыми наблюдали в течение недели для оценки их активности в дневное время. Кроме того, их попросили придерживаться диеты с ограниченной калорийностью, а также не употреблять пищу перед сном. Вместе с тем участники выполняли два сеанса 15-минутных упражнений: средней и высокой интенсивности на беговой дорожке.

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Затем исследователи применили современные методы визуализации данных для оценки массы тела и чувствительности организма к инсулину. Результаты показали, что «жаворонки» задействуют большее количество жира для получения энергии как во время отдыха, так и во время спорта, чем «совы».

Люди, которые ложатся спать в раннее время, оказались более чувствительными к инсулину. Однако «совы» более устойчивы к этому гормону, что говорит о том, что им требуется больше инсулина для снижения уровня глюкозы в крови. А также то, что их организм предпочитает углеводы в качестве источника энергии, а не жиры. Нарушение реакции на инсулин у второй группы увеличивает вероятность возникновения диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Елена Апазиди
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