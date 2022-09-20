В Кремле оценили возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Песков заявил, что не видит перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Российские власти не видят перспектив политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сообщил представитель Кремля, оценивая возможность данного сценария.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неготовности к переговорам с Россией. Он заявил, что отказывается вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

16 сентября на решение Украины отказаться от переговоров и действовать военным путем отреагировал Путин. Президент объяснил, что Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения соглашения, однако украинские власти отказались от всех договоренностей с Москвой и «забросили их в ящик». «Ну, флаг в руки», — высказался глава государства.