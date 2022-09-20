Мэр Дербента раскрыл состояние отравившихся угарным газом в кафе

Мэр Дербента Пирмагомедов: состояние отравившихся угарным газом в кафе стабилизировалось

Мэр Дербента Рустам Пирмагомедов раскрыл подробности состояния посетителей одного из кафе города, отравившихся угарным газом. Его слова приводит РИА Новости.

По информации главы Дербента, пострадавшие поступили в Центральную городскую больницу, среди них — 12 взрослых и четверо подростков, практически все госпитализированные работают в заведении.

«Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает», — следует из сообщения.

Сообщение о массовом отравлении посетителей заведения поступило в дежурную часть полиции Дербента вечером 19 сентября.