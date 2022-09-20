Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Тринадцать человек отравились угарным газом в российском кафе

МВД Дагестана: тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В МВД Дагестана сообщили об отравлении угарным газом тринадцати человек в одном из кафе Дербента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, среди пострадавших - четверо несовершеннолетних, состояние трех человек оценивается как критическое.

Сообщение о массовом отравлении посетителей заведения поступило в дежурную часть полиции Дербента вечером 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме Свердловской области пенсионерка с семимесячной внучкой заживо сгорели в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Петрова. Спасатели обнаружили тела российской пенсионерки и ребенка. Предположительно, они отравились угарным газом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
Тринадцать человек отравились угарным газом в российском кафе
В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товаром
Эстония не впустила 11 россиян в первый день запрета на въезд по шенгену
Роднина обратилась к Тутберидзе из-за желания ее дочери отобраться в сборную США
Исследован процесс изменения льдов Антарктики
Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Россия сохранила контроль над восточной частью харьковского Купянска
Чехия получила первую партию СПГ из США
В США начались переговоры Армении и Азербайджана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.