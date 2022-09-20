Тринадцать человек отравились угарным газом в российском кафе

МВД Дагестана: тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента

В МВД Дагестана сообщили об отравлении угарным газом тринадцати человек в одном из кафе Дербента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, среди пострадавших - четверо несовершеннолетних, состояние трех человек оценивается как критическое.

Сообщение о массовом отравлении посетителей заведения поступило в дежурную часть полиции Дербента вечером 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме Свердловской области пенсионерка с семимесячной внучкой заживо сгорели в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Петрова. Спасатели обнаружили тела российской пенсионерки и ребенка. Предположительно, они отравились угарным газом.