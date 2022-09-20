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Московская биржа прекратит торги британским фунтом

Московская биржа прекратит торги британским фунтом с 3 октября

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Торги британским фунтом стерлингов на Московской бирже прекратятся 3 октября. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте площадки.

Поводом для такого решения названы потенциальные риски и затруднения при проведении расчетов в этой валюте. Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам и тем, что заключат в период до 30 сентября, пройдут в обычном режиме.

Во вторник, 20 сентября, российский фондовый рынок пережил сильнейшее падение с 24 февраля, когда российская армия вошла на территорию Украины. За сутки индекс Мосбиржи потерял 8,84 процента, дойдя до 2215,67 пункта, а индекс РТС опустился на 9,31 процента, до 1154,2 пункта. Курс рубля при этом практически не изменился.

Поводом для распродаж со стороны инвесторов стали подготовка к референдумам о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также срочное принятие Госдумой законопроекта, охватывающего такие понятия, как военное положение, мобилизация, дезертирство и мародерство.

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Платон Щукин
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