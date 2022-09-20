Представитель Пугачевой прокомментировал проверку после поста певицы

Концертный директор Пугачевой ничего не знает о проверке после последнего поста певицы

Концертный директор эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова отреагировала на информацию о том, что подмосковная полиция начала проверку после последнего поста исполнительницы с просьбой признать ее иноагентом. Информацию представитель певицы прокомментировала в интервью «Звезде».

Чупракова призналась, что ничего не знает о начатой проверке. Вдобавок она посоветовала обратиться за подробностями к журналистке Ксении Собчак, чье СМИ распространило информацию. «Она ближе же к Примадонне», — сказала концертный директор исполнительницы.

20 сентября стало известно, что Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья. По ее мнению, в обращении артистки нет оснований присваивать ей статус иностранного агента, однако в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.

Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. В посте в соцсети Примадонна заявила, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», а также призвала «прекратить гибель наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать пост Пугачевой.