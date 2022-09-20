Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Представитель Пугачевой прокомментировал проверку после поста певицы

Концертный директор Пугачевой ничего не знает о проверке после последнего поста певицы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концертный директор эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова отреагировала на информацию о том, что подмосковная полиция начала проверку после последнего поста исполнительницы с просьбой признать ее иноагентом. Информацию представитель певицы прокомментировала в интервью «Звезде».

Чупракова призналась, что ничего не знает о начатой проверке. Вдобавок она посоветовала обратиться за подробностями к журналистке Ксении Собчак, чье СМИ распространило информацию. «Она ближе же к Примадонне», — сказала концертный директор исполнительницы.

20 сентября стало известно, что Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья. По ее мнению, в обращении артистки нет оснований присваивать ей статус иностранного агента, однако в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.

Материалы по теме:
Алла Пугачева вступилась за Максима Галкина: певица попросила признать ее иноагентом и назвала мужа «настоящим патриотом»
Алла Пугачева вступилась за Максима Галкина:певица попросила признать ее иноагентом и назвала мужа «настоящим патриотом»
19 сентября 2022

Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. В посте в соцсети Примадонна заявила, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», а также призвала «прекратить гибель наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать пост Пугачевой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии
Адвокат отказалась от скромных нарядов в пользу вещей с декольте назло хейтерам
Рогов предложил переименовать Запорожскую область
Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ
Рассчитан риск появления болезней сердца при легком течении COVID-19
Представитель Пугачевой прокомментировал проверку после поста певицы
Раскрыты последствия санкций для экономики России
На украинское телевидение вернутся развлекательные программы
Стало известно об отправке Лаврова в Нью-Йорк
Жители Донбасса, Запорожья и Херсона высказались о присоединении к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.