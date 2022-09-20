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В Киргизии оценили разрушения из-за конфликта с Таджикистаном

МЧС Киргизии сообщило о более 500 разрушенных зданиях в ходе конфликта с Таджикистаном

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

В Киргизии разрушены более 500 зданий в результате конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом на брифинге заявил начальник государственного центра подготовки спасателей МЧС республики Ырысбек Жолдошбаев, передает ТАСС.

«По предварительным данным, в ходе вооруженных столкновений в республике были разрушены 364 жилых дома, девять соцобъектов, пять стратегических объектов, а также 149 единиц недвижимого имущества и объектов обеспечения жизнедеятельности», — заявил Жолдошбаев.

14 сентября стало известно о вооруженном столкновении на киргизско-таджикской границе. В Бишкеке сообщали, что Душанбе применял в том числе реактивные системы залпового огня.

В Киргизии заявляют, что, в отличие от противника, не обстреливают гражданские объекты Таджикистана. В республике отмечают, что готовы проводить переговоры с Душанбе «на любом уровне» для предотвращения повторения кровопролития.

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Алевтина Запольская
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