Россию обогнали по поставкам нефти в Китай

Reuters: Саудовская Аравия обогнала Россию по объему поставок нефти в Китай в августе

В августе Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай несмотря на то, что КНР значительно нарастила импорт сырья из России. О смене лидеров на рынке экспорта нефти сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Россия поставила своему крупнейшему покупателю нефти 8,34 миллиона тонн сырья в прошлом месяце. Экспорт вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это связано с желанием независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) приобрести больше топлива со скидкой. При этом суточный объем августовских поставок в размере 1,96 миллиона баррелей отстает от рекордного объема в мае, когда страна экспортировала два миллиона баррелей нефти в сутки.

В то же время объем поставок из Саудовской Аравии достиг 8,47 миллиона тонн, или 1,99 миллиона баррелей в сутки. Августовские показатели превысили уровень прошлого года на пять процентов. С января по август 2022 года государство отгрузило в Китай 58,31 миллиона тонн сырой нефти по сравнению с 55,79 миллиона тонн, которые поставила Россия. Таким образом, с начала года Саудовская Аравия остается главным поставщиком топлива в Китай.

Преференции КНР в отношении России вытеснили конкурирующих поставщиков из Анголы и Бразилии с рынка. В августе поставки оттуда сократились в годовом выражении на 34 и 47 процентов соответственно. Кроме того, в прошлом месяце в республику не отгружалась нефть из Венесуэлы и Ирана. Китай также не закупал топливо в США. Одновременно с этим импорт сырой нефти в КНР упал в августе на 9,4 процента в годовом выражении. Закупки были ограничены из-за перебоев в работе государственных НПЗ, а также сокращения производства на независимых предприятиях.

По объему поставок нефти Россия также уступила Саудовской Аравии на индийском рынке. По сравнению с июлем экспорт сырья из России в августе упал на 2,4 процента, до 855,9 тысячи баррелей в сутки, в то время как поставки из Саудовской Аравии, наоборот, увеличились: рост составил 4,8 процента, до 863,9 тысячи баррелей в сутки. Главным экспортером в Индию остается Ирак.