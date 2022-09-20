Сепаратисты захватили священнослужителей в Камеруне

На юго-западе Камеруна сепаратисты захватили восемь человек, включая священников

Восемь человек, включая католических священников и монахиню, были захвачены сепаратистами на юго-западе Камеруна, сообщает Alarabiya News.

Похитители потребовали выкуп за священнослужителей. Кроме того, они сожгли церковь в районе Начанге.

На западе Камеруна на протяжении почти пяти лет действует сепаратистское подполье, которое требует создания на основе англоязычных районов отдельного государства. Основная часть населения страны говорит на французском языке, пятая часть — на английском, так как проживает на территориях, которые были подконтрольны Британской империи в колониальный период.

В августе в ООН заявили, что рост террористической угрозы в Африке может привести к тому, что континент станет новым халифатом «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Наибольшее присутствие ИГ наблюдается в Чаде, Нигерии, Нигере и Камеруне.