Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на посольство России в Канаде

Бастрыкин поручил открыть дело из-за нападения с коктейлем Молотова на посольство в Канаде

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на здание посольства России в Канаде. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По данным следствия, сотрудники российского посольства в Канаде заявили, что на здание напали с коктейлем Молотова. Видеозапись атаки неизвестного передана местной полиции. Сами сотрудники дипломатической службы считают это противоправное деяние попыткой совершить террористический акт.

19 сентября сообщалось, что посольство РФ в Канаде призвало власти усилить безопасность после нападения на дипмиссию. «Мы рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника... (надеюсь), из этого случая канадские правоохранительные органы сделают соответствующие выводы», — потребовал посол России в Канаде Олег Степанов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о результатах предстоящих референдумов в Донбассе
Бородина предупредила о прикрывающихся ее именем мошенниках
Стало известно о смерти актера из сериала «Глухарь»
Стала известна сумма финансовой поддержки Украины от Британии на 2023 год
Вуди Аллен не станет завершать кинематографическую карьеру
Стал известен заработок Усика за профессиональную карьеру
Психологи назвали первые признаки аутизма у детей
Эрдоган оценил шансы Украины вернуть занятые Россией территории
Назван срок запуска первой в истории России миссии на Луну
Женщина сделала модную стрижку в домашних условиях и удивила фанатов результатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.