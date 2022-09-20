Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на посольство России в Канаде

Бастрыкин поручил открыть дело из-за нападения с коктейлем Молотова на посольство в Канаде

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на здание посольства России в Канаде. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По данным следствия, сотрудники российского посольства в Канаде заявили, что на здание напали с коктейлем Молотова. Видеозапись атаки неизвестного передана местной полиции. Сами сотрудники дипломатической службы считают это противоправное деяние попыткой совершить террористический акт.

19 сентября сообщалось, что посольство РФ в Канаде призвало власти усилить безопасность после нападения на дипмиссию. «Мы рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника... (надеюсь), из этого случая канадские правоохранительные органы сделают соответствующие выводы», — потребовал посол России в Канаде Олег Степанов.