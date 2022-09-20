Российского посла вызвали в МИД Словакии из-за информации о захоронении русских солдат

Российского посла в Словакии Игоря Братчикова вызвали в МИД Словакии в связи с недавним заявлением о ситуации с захоронением воинов Русской императорской армии в селе Ладомирова на востоке республики, об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Российского посла вызвали в МИД во вторник, 20 сентября. По мнению министерства иностранных дел Словакии, посольство России преднамеренно злоупотребляет чувствительными темами с целью «расколоть общество и распространить агрессивные настроения» среди жителей.

«Обвинения в якобы уничтожении военного кладбища никоим образом не подтвердились», — подчеркнули дипломаты.

Ранее стало известно, что в Словакии, в селе Ладомирова, по указанию старосты, бульдозеры уничтожили кладбище русских воинов, погибших, защищая словацкую землю в годы Первой мировой войны.