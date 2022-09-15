В Словакии уничтожили кладбище русских воинов

Посольство России сообщило, что в одном из сел Словакии уничтожили кладбище русских воинов

В Словакии, в селе Ладомиров, по указанию старосты, бульдозеры уничтожили кладбище русских воинов, погибших, защищая словацкую землю в годы Первой мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк, передает РИА Новости.

Уточняется, что уничтожение памятного объекта зафиксировал 13 сентября посол РФ в Словакии Игорь Братчиков, во время поездки по восточным регионам страны. «Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землей», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, кладбище было отреставрировано и открыто вновь в 2014 году. Дорогостоящие реставрационные работы финансировались посольством России. «Посольство решительно осуждает кощунственный шаг, который в большинстве цивилизованных стран является уголовно наказуемым деянием», — сказал Житнюк.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II. «Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция [о сносе памятника Екатерине II] набрала 25 тысяч подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — объяснил свою позицию градоначальник.