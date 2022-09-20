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На Украине усомнились в завершении конфликта зимой

Советник главы офиса президента Украины: конфликт в стране не завершится этой зимой

Фото: Umit Bektas / Reuters

Конфликт на Украине не завершится этой зимой. Об этом заявил советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

Он усомнился в скором окончании боевых действий в республике и назвал подобное предположение ошибочным. По его мнению, зимой вооруженный конфликт будет продолжаться «с такой же интенсивностью».

Подоляк добавил, что украинское руководство держит в секрете свои следующие шаги, касающиеся контрнаступления.

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Алевтина Запольская
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