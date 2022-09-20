В Тверской области пройдет фестиваль сыра

В Тверской области пройдет фестиваль «Верещагин СырFest 2022»

В городе Конаково Тверской области 24 сентября пройдет фестиваль «Верещагин СырFest 2022». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На фестивале будут объединены эксперты и профессионалы сыроварения, представители частного сыроедения, а также все любители сыра.

В программе — выставка сыроваров, мастер-классы по приготовлению моцареллы и десертов из сыра, конкурс «Сырная тарелка», батутный центр для детей, полоса препятствий, сцена для творческих коллективов, мастер-классы по изготовлению съедобных поделок и бумаги.

Гости фестиваля смогут увидеть культурную программу с участием творческих коллективов, принять участие в мастер-классах, конкурсах и викторинах. Кроме того, на фестивале состоится шоу маломерных судов и вертолетное шоу.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке с 23 по 25 сентября будет проходить гастрономический фестиваль. В эти дни в городе представят более 200 блюд национальных и региональных кухонь со всей России.